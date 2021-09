Eine Warnweste mit der Aufschrift „ver.di“.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie müssen Seeleute oftmals auf Landgänge während ihres Einsatzes verzichten und deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen.

Manche Reedereien verböten Schiffsbesatzungen, an Land zu gehen - aus Angst, dass sie das Coronavirus an Bord bringen, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Susana Ventura: „Das ist nicht akzeptabel und rechtlich fragwürdig.“ In anderen Fälle