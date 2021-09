Der Mann war auf dem Gehweg unterwegs, als der Boden plötzlich nachgab.

Joto

Lüneburg. Die Feuerwehr kann den Mann mit einer Leiter retten. Bei dem Sturz erlitt der Fußgänger einen Beinbruch. Die Stadt sperrte das Areal ab.

Ein Fußgänger ist am Donnerstagmittag in Lüneburg (Niedersachsen) in ein etwa fünf Meter tiefes Loch gestürzt. Nach ersten Polizeiangaben war der Mann am Mittag auf dem Fußgängerweg im Bereich der Kreuzung Reichenbachstraße unterwegs.