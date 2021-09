Hildesheimer Bischof ruft zur Teilnahme am Klimastreik auf

Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hildesheim. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat die Gläubigen seines Bistums dazu aufgerufen, sich an dem globalen Klimastreik von Fridays for Future am 24. September zu beteiligen.

In einem gemeinsam mit anderen Bischöfen und Diözesen veröffentlichten Aufruf heißt es: „Als Kirche begrüßen wir alle Initiativen wie die Jugendbewegung Fridays for Future, die versuchen, das Bewusstsein für Menschlichkeit zu schärfen und