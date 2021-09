Der Osnabrücker Mittelfeldspieler Sebastian Klaas freut sich auf das Derby gegen den SV Meppen.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück. Die beiden Rivalen VfL Osnabrück und SV Meppen treffen innerhalb von zweieinhalb Wochen gleich zweimal in einem Derby aufeinander.

An diesem Samstag (14.00/NDR und MagentaSport) geht es um wichtige Punkte in der 3. Fußball-Liga. Am 6. Oktober folgt ein zweites Duell an der Bremer Brücke im NFV-Pokal.„Da ist Feuer drin, da ist Rivalität drin, da ist auch immer ein biss