Kinder der Klassen eins und zwei brauchen im Unterricht ab Mitte kommender Woche keine Masken mehr zu tragen.

Marijan Murat/dpa

Hannover. Am kommenden Mittwoch soll in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Sie enthält einige Neuerungen, zum Beispiel bei der Maskenpflicht an Schulen.

Schüler der Klassen eins und zwei können im wahrsten Sinne aufatmen: Sie brauchen künftig im Unterricht keine Masken mehr zu tragen, solange sie sich an ihrem Sitzplatz befinden. Das geht aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung hervor,