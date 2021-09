Divock Origi lief in der Saison 2017/18 für den VfL Wolfsburg auf.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Liverpool. Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool schwärmt nach dem 3:2-Sieg gegen den AC Mailand in der Champions League von seinem Stürmer Divock Origi.

Der ehemalige Wolfsburger spielte am Mittwochabend gegen Milan von Beginn an und gab die Vorlage für Mohamed Salahs Ausgleichstor. „Divock ist ein großartiger Typ“, sagte Klopp nach dem Spiel, „und wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wi