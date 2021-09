Ein Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft Tuifly startet von einem Flughafen.

Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Hannover. Tuifly will nach der durchwachsenen Hauptsaison 2021 mit wechselnden Corona-Hochrisikogebieten den Sommerflugplan verlängern und im Herbst die verfügbare Kapazität an Maschinen erweitern.

So soll es bei der Konzern-Airline ab Oktober bis in den November hinein zusätzliche Verbindungen etwa in Richtung Balearen, Griechenland oder Madeira geben. Dies kündigte Tui am Donnerstag an.Auch klassische Winterziele wie die Kanaren od