Martin N. kehrt aus Frankreich zurück in ein niedersächsisches Gefängnis.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Hannover. Der als „Maskenmann“ bekannte Kindermörder Martin N.

Der als „Maskenmann“ bekannte Kindermörder Martin N. kehrt aus Frankreich zurück in ein niedersächsisches Gefängnis. „Ein genaues Datum für die Rückkehr steht noch nicht fest“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover am Donner