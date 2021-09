Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Die Bundespolizei hat einen europaweit gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof Oldenburg festgenommen.

Der 30-Jährige müsse in seiner Heimat Polen für fünf Jahre und acht Monate ins Gefängnis, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Er war in der Nacht zu Mittwoch ohne gültigen Fahrschein in einen ICE in Delmenhorst eingestiegen. Weil er bei