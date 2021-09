Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen und Präsident des Bremer Senats, spricht.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) wird heute über den weiteren Kurs bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren.

Dazu gibt er am Vormittag (11.00 Uhr) in der Bremischen Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab. Das Parlament will anschließend auch über Corona-Nothilfen für Minijobber sowie über eine stärkere Beteiligung großer Vermögen an der Bewälti