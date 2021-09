Ministerin Honé: Wir können in Europa viel voneinander lernen

Gespräch mit Birgit Honé (SPD, Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung). Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Seit 2017 ist Birgit Honé (SPD) Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Ein Interview unter anderem über die Auswirkungen des Brexits, Protektionismus und Fachkräfte im ländlichen Raum.

Frau Honé, Europa ist für viele ein sperriger Begriff, und nicht erst seit der Diskussion in Großbritannien um den Brexit stellen sich Menschen die Frage: Was macht die Europäische Union (EU) für mich? Was antworten Sie ihnen mit Blick auf