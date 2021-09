Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Hannover. Die Polizei hat in Hannover Pakete mit rund 78 Kilogramm Heroin aus einem Lastwagen beschlagnahmt.

Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer habe sich am Dienstagnachmittag bei der Polizeidirektion mit den Worten „Please come. Drugs“ („Bitte kommen Sie. Drogen“) gemeldet, teilten die Beamten am Mittwoch mit.Tatsächlich stellten Polizisten auf der La