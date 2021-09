Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, spricht.

Berlin. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat den Schweinehaltern in Deutschland angesichts stark gesunkener Preise Unterstützung zugesichert.

Die Betriebe seien in einer „akuten Notsituation“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Bonn nach einer Videokonferenz mit Branchenvertretern. Zur Unterstützung solle unter anderem die Antragsfrist für Corona-Überbrückungshilfen bis En