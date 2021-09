Olaf Lies (SPD), Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, spricht.

Moritz Frankenberg/dpa

Husum. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat von der kommenden Bundesregierung eine Gesamtstrategie für die erneuerbaren Energien gefordert.

„Wir brauchen ein Gesamtszenario 2040“, sagte der bei der Präsentation einer Branchenstudie der IG Metall in Husum per Video zugeschaltete Lies am Mittwoch. In den ersten sechs Monaten nach der Wahl müsse geklärt werden, wie genau die Klim