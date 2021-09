Mitarbeiter der Stadt sitzen bei einer Stimmenauszählung zur Oberbürgermeisterwahl in der Lokhalle.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. Die Neuauszählung der Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl in Göttingen hat begonnen.

Dabei geht es darum, wer am 26. September in der Stichwahl gegen die erstplatzierte Petra Broistedt (SPD) antritt. Mit dem Ergebnis sei am Nachmittag zu rechnen, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon am Mittwoch. Seit kurz nach zehn Uhr werte