Mitarbeiter der Stadt sitzen bei einer Stimmenauszählung zur Oberbürgermeisterwahl in der Lokhalle.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. Nur 0,1 Prozentpunkte trennten Platz zwei und drei bei der OB-Wahl in Göttingen am vergangenen Sonntag. Nun sind die Stimmen neu ausgezählt - ohne Überraschung.

Die Neuauszählung der Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl in Göttingen hat keine Änderung für die anstehende Stichwahl gebracht: Gegen Petra Broistedt (SPD) tritt die parteilose Doreen Fragel an. Das teilte die Stadt Göttingen am Mittwoch mit