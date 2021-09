Das Junge Theater in Göttingen.

Stefan Rampfel/dpa/Archivbild

Göttingen. Das Junge Theater Göttingen will weiterhin Geimpften, Genesenen und Getesteten Zugang gewähren.

„Wir haben gerade erst 3G eingeführt. Das wollen wir nun erst einmal so beibehalten“, sagte Intendant Nico Dietrich am Mittwoch. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass Gastronomen, Kulturbet