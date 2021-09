VfL Wolfsburg rettet Punkt in Unterzahl: 0:0 beim OSC Lille

Jonathan David (r) vom OSC Lille gegen Josuha Guilavogui (l) und Maximilian Arnold (M) vom VfL Wolfsburg.

Michel Spingler/AP/dpa

Villeneuve-d'Ascq. Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat zum Start der neuen Saison in der Champions League beim französischen Meister OSC Lille in Unterzahl einen glücklichen Punkt gerettet.

Trotz einer schwachen Leistung kamen die Niedersachsen am Dienstag im Stade Pierre Mauroy zu einem 0:0. In der letzten halben Stunde spielten sie nur noch zu zehnt, nachdem Verteidiger John Anthony Brooks in der 62. Minute wegen eines Hand