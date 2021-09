Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP in Niedersachsen.

Hannover. Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat der Landesregierung vorgeworfen, die Situation der Studierenden nicht im Blick zu haben.

„Die Studierenden an den Hochschulen spielen in Ihrer Politik gar keine Rolle“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner in Richtung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dessen Regierungserklärung zur Corona-Pandemie am Dienstag.Vie