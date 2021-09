2G-Regel für weitere Bereiche in Niedersachsen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die sogenannte 2G-Regel soll in Niedersachsen künftig in mehr Bereichen angewendet werden können - etwa in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport.

Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover an. Dort sollen dann die Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen.Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekom