Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Villeneuve-d'Ascq. In seinem ersten Champions-League-Spiel seit mehr als fünf Jahren tritt der VfL Wolfsburg am Dienstagabend beim französischen Meister OSC Lille an.

Die Partie beginnt um 21.00 Uhr. Die Wolfsburger starten mit dem Selbstbewusstsein von vier Bundesliga-Siegen in Serie in den wichtigsten Wettbewerb des europäischen Club-Fußballs. Lille ließ in der vergangenen Saison zwar völlig überrasch