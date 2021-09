Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

Berlin. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sieht im Abschneiden seiner Partei bei der Kommunalwahl in Niedersachsen ein Signal für eine politische Wechselstimmung im ganzen Land.

„Es bewegt sich etwas in diesem Land, und zwar in Richtung Grün. Der Zuspruch ist groß wie nie“, sagte Kellner am Montag bei einer Pressekonferenz. Das Land Niedersachsen werde grüner, die Partei habe landesweit ihr „bestes Kommunalwahl-Er