Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lüneburg. Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der seine Partnerin mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben soll.

Der Messerattacke sei ein Streit zwischen der 74-jährigen Frau und ihrem 76 Jahre alten Lebensgefährten vorausgegangen, teilten die Beamten am Montag mit. In einer Lüneburger Wohnung habe der Mann am Samstag mehrfach auf die Frau eingestoc