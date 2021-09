Prozess in Ghana verschoben: Tod von Deutscher und Tochter

Eine Figur der blinden Justitia.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kokrobite. Ein Gericht im westafrikanischen Ghana hat den Prozess gegen einen 43-Jährigen, der seine deutsche Freundin und deren Tochter getötet haben soll, zum wiederholten Mal verschoben.

Der vollständige Pathologiebericht des Polizeikrankenhauses in der Hauptstadt Accra, in dem die Leichen untersucht wurden, stehe noch aus, sagte Hauptkommissar Frazer Nutakor im Amtsgericht Weija unweit von Accra am Montag. Der Prozess wur