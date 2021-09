Eine Projektion des Logos der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ist zu sehen.

picture alliance/Matthias Balk/dpa/Archivbild

Braunschweig. Nach den mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlägen auf Aufnahmebehörden in Braunschweig und Hannover im Januar hilft das Fernsehen bei den Ermittlungen.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ befasst sich mit dem Fall - und zwar am Mittwoch, (15. September, 20.15 Uhr), wie die zuständige Agentur mitteilte. Auf dem Gelände der Behörde in Braunschweig sollen Linksextremisten in der Na