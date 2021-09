Mitarbeiter von Volkswagen stehen in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezelle.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Salzgitter. VW hat sich festgelegt: Der dominante Autoantrieb der Zukunft soll batterieelektrisch sein. Um die Zellen selbst und mit möglichst hohem Recycling-Anteil herstellen zu können, sind laufend Verbesserungen nötig - auch, damit Stückzahlen wachsen und die Preise sinken können.

Volkswagen hat für seine geplante Großserien-Fertigung konzerneigener Batteriezellen ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Betrieb genommen. In die Einheit, die am künftigen Zellstandort Salzgitter entstand und gut 250 weitere Jobs sch