Batterie-Labor für Elektroautos startet bei VW in Salzgitter

Mitarbeiter von Volkswagen stehen in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezelle.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Salzgitter. Volkswagen nimmt für die geplante Fertigung konzerneigener Batteriezellen in großen Stückzahlen jetzt ein Forschungs- und Entwicklungslabor in Betrieb.

In die Einheit, die am künftigen Zellstandort Salzgitter entstand und gut 250 weitere Jobs schafft, fließen zusätzliche Investitionen von 70 Millionen Euro. Technik- und Komponenten-Vorstand Thomas Schmall eröffnete das Labor am Montag. VW