Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich am Dienstag kaum verändert - insgesamt bleibt die Zahl der Neuinfektionen in etwa in der Größenordnung der vergangenen Tage.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 73,0. Am Montag hatten sich im Schnitt noch 75,8 Menschen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit dem Virus angesteckt. Es ist also