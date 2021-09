Eine Wahlhelferin hält in einem Wahllokal den Stimmzettel in der Hand.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Obwohl die SPD bei der Kommunalwahl in Niedersachsen zweitstärkste Kraft hinter der CDU geblieben ist, freut sich Ministerpräsident Stephan Weil über das Ergebnis seiner Partei.

„Ich bin mit dem Abschneiden der SPD alles in allem zufrieden“, sagte er am Montag in Hannover. Etliche Direktwahlen habe die SPD für sich entschieden oder gehe in die Stichwahl.Eine Wahlempfehlung für die Grünen, wo die SPD nicht mehr im