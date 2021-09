Ingo Meyer, Oberbürgermeister von Hildesheim, bei einer Veranstaltung.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hildesheim. Der Hildesheimer Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos) hat am Sonntag im ersten Anlauf die Oberbürgermeisterwahlen in Hildesheim gewonnen - und ist in seinem Amt bestätigt worden.

58,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für Meyer. Er hat den Posten bereits seit sieben Jahren inne und wurde diesmal von der SPD unterstützt.In der katholischen Bistumsstadt hatten sich vier weitere Kandidaten um das Amt beworbe