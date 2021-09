Als Soldaten verkleidete Darsteller feuern bei Lüben ihre Waffen ab.

picture alliance / Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Nahrendorf. Die Göhrdeschlacht, ein berühmtes Gefecht von 1813, wird alle zwei Jahre nachgestellt. Etwa 150 Darsteller machen bei dem Freiluft-Spektakel mit. Diesmal liefert der Blick ins Archiv noch ein aktuelles Thema dazu.

Hunderte Soldaten samt Pferden und Kanonen treffen in der Göhrde östlich von Lüneburg aufeinander. Etwa 150 Darsteller aus mehreren europäischen Ländern werden am Samstag und Sonntag (18./19. September) am Originalschauplatz die Göhrdeschla