Lüneburg: Grünen-Kandidatin liegt vorn und muss in Stichwahl

Die Lüneburger Bürgermeisterkandidatin, Claudia Johanna Kalisch (Grüne) schaut für ein Porträt in die Kamera.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Die Grünen-Politikerin Claudia Johanna Kalisch hat bei den Oberbürgermeisterwahlen in Lüneburg die meisten Stimmen erhalten.

Für einen Sieg im ersten Anlauf reichte es am Sonntag mit 33,7 Prozent aber nicht. Kalisch muss nun in zwei Wochen gegen den parteilosen Heiko Meyer in die Stichwahl - er kam auf 22,7 Prozent. Für die SPD schaffte es die parteilose Pia Ste