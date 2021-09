Niedersachsen hat gewählt und es bleibt spannend

Niedersachsen hat am Sonntag über die Zusammensetzung seiner Kommunalparlamente entschieden.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Niedersachsen hat über die Zusammensetzung seiner Kommunalparlamente entschieden. Auch nach dem Stimmungstest bleibt es kribbelig. Ein Kommentar.

Schafft die SPD es, die CDU nach mehr als 40 Jahren als stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen vom Thron zu stoßen? Und wenn ja, reicht der Aufwind der Sozialdemokraten bis zur Bundestagswahl in zwei Wochen? Fest steht, dass es in vielen