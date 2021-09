Die CDU ist nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen weiter stärkste Kraft.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Millionen Niedersachsen konnten bei den Kommunalwahlen abstimmen. Nun steht fest, welche Partei in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover insgesamt am besten abgeschnitten hat.

Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover stärkste Kraft geblieben. Sie lag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Montagmorgen mit 31,7 Prozen