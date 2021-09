Beteiligung an Kommunalwahlen liegt vor Ort bei 44,0 Prozent

Musterbögen der Stimmzettel zur Kommunalwahl liegen auf einem Tisch.

Hannover. Der Großteil der Stimmen für die Neubesetzung der Kommunalparlamente in Niedersachsen ist kurz vor dem Schließen der Wahllokale abgegeben. Bis ein Endergebnis feststeht, kann es aber noch dauern.

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben in Niedersachsen knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger über die Neubesetzung der Kommunalparlamente abstimmen können. Die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen lag am späten Sonntagnachmittag bei 4