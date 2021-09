Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist am Sonntag leicht auf einen Wert von 75,7 gestiegen.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche am Vortag bei 74,2 gelegen, eine Woche zuvor bei 71,2. Ein weiterer Mensch starb an oder in Zusammenhang mit dem Virus, di