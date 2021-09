Ministerpäsident Stephan Weil (SPD).

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bei den Kommunalwahlen in seiner Heimatstadt Hannover seine Stimme abgegeben und sich optimistisch gezeigt.

Seine Partei sei „in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag. „Hinzu kommt bekanntlich ein günstiger Bundestrend, so dass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe“.In einer Insa-Umfrage zwei Wochen vor de