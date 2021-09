Keine täglichen Tests mehr für Schüler in Niedersachsen

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Hannover. Zu Beginn des neuen Schuljahres mussten sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen jeden Tag auf das Coronavirus testen. Von Montag an sind die Tests seltener notwendig.

Von Montag an müssen sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nicht mehr jeden Tag auf das Coronavirus testen. Nach Angaben des Kultusministeriums wird dies nun noch dreimal die Woche sein - am Montag, Mittwoch und Freitag. Nach den S