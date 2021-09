Der Aachener Nils Lichtenberg (38) ist neuer Deutscher Meister der Hobbybrauer und freut sich darüber.

Maik Herfurth/Störtebeker Braumanufaktur GmbH/dpa

Stralsund. Die Herstellung von Bier ist nicht nur Sache von professionellen Brauereien. Auch Laien wagen sich an das Vergären von Hopfen und Malz.

Nils Lichtenberg aus Aachen ist Deutschlands bester Hobby-Bierbrauer. Er setzte sich am Samstag in Stralsund in einem Wettbewerb durch, an dem in den vergangenen Wochen 173 Männer und sieben Frauen teilgenommen hatten, wie die Sprecherin de