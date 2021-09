Corona-Inzidenzwert in Niedersachsen leicht gesunken

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch.

Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht zurückgegangen.

Sie lag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag bei 74,2 - so viele Menschen pro 100.000 Einwohnern haben sich binnen einer Woche mit dem Virus angesteckt. Am Freitag hatte die Inzidenz bei 76,5 gelegen. Weitere zwei Menschen