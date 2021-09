Sichergestelltes Falschgeld wird bei einem Pressetermin in einer Bundesbank-Filiale präsentiert.

Bernd Wüstneck/zb/dpa

Hannover. Falschgeld ist auch in den Zeiten von bargeldlosem Bezahlen immer noch ein Problem für die Polizei. Doch seit dem Beginn der Corona-Krise haben sich auch die Möglichkeiten der Geldfälscher geändert.

Falschgeld ist in diesem Jahr in Niedersachsen in der ersten Jahreshälfte bisher deutlich seltener gefunden worden als noch in den vergangenen Jahren. Nach Angaben des niedersächsischen Landeskriminalamtes gab es in den ersten sechs Monaten