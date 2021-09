Futtersäure läuft in Halle in Syke aus: Feuerwehreinsatz

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Syke. In einer Halle in Syke (Landkreis Diepholz) sind am Freitag rund 300 Liter Futtersäure aus einem Container ausgelaufen.

Wegen einer möglichen Explosionsgefahr sei die Halle geräumt und das Betriebsgelände großräumig abgesperrt worden, teilte der Landkreis am Freitagabend mit. Mehrere Feuerwehren sowie Rettungsdienst, DRK und Polizei waren im Einsatz. Expert