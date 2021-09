Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Edewecht. Verstöße gegen Corona-Regeln bei der Einschulungsfeier einer Grundschule in Edewecht im Kreis Ammerland haben zur Verbreitung des Coronavirus geführt.

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, gebe es ein unüberschaubares Infektionsgeschehen. Das Gesundheitsamt überprüft demnach 154 Kontaktpersonen. Die Zahl werde weiter steigen, hieß es. Zahlreiche Menschen müssten in Quarantäne.„Dass an