In Niedersachsen entscheiden die Menschen am Sonntag bei der Kommunalwahl 2021 darüber, wer künftig in Rat- und Kreishäusern regiert.

Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Am Sonntag entscheiden die Niedersachsen bei der Kommunalwahl 2021, wer künftig in Städten und Landkreisen regiert. In unserem Liveticker liefern wird die Ergebnisse zum letzten Stimmungstest vor der Bundestagswahl.