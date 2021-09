Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Oldenburg

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen auf dem Fußboden.

Patrick Pleul/zb/dpa

Oldenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gleich zwei Geldautomaten einer Bank in Oldenburg gesprengt.

Ein Sicherheitsunternehmens habe gemeldet, dass in der Filiale mehrfach Alarm ausgelöst worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die beiden Automaten bei der Detonation schwer beschädigt word