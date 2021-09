Eine Giraffe steht in einem Tierpark.

Philipp Brandstädter/dpa

Hannover. Giraffen beeindrucken mit ihrer Schönheit und Eleganz. Der Zoo Hannover will in seinem geplanten Giraffenhaus auch über Schutzprojekte in der Heimat der majestätischen Tiere informieren.

In ihrer Heimat Afrika sind Giraffen zunehmend bedroht, weil ihr Lebensraum zerstört und durch Zäune zerschnitten wird. „Wir hatten viele tragische Todesfälle, bei denen sich Tiere in Stacheldraht verhedert haben“, sagte Johannes Kirchgatte