Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 75

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen verstärkt sich weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Donnerstag den Wert von 75 - so viele Menschen pro 100.000 Einwohnern haben sich binnen einer Woche mit dem Virus angesteckt. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Mittwoch hatt