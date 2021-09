Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Bremen. Die Polizei in Bremen verstärkt am kommenden Wochenende ihre Kräfte, um Randale und Übergriffe bei Feiern unter freiem Himmel zu unterbinden.

An den Brennpunkten Ostertor und Werdersee werden mobile Anlaufstellen eingerichtet, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei etwa 160 Mal eingreifen müssen, weil Schlägereien ausbrachen. Es gab Rau