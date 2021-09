Ein Wähler gibt in einem Wahllokal seine Stimme ab.

Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen. Wenn die Politik vor der eigenen Haustür im Fokus steht, gehen oft nur wenige Menschen zur Wahl. Dennoch gibt es bei der Beteiligung an Kommunalwahlen in Niedersachsen einen leichten Aufwärtstrend. An diesem Sonntag zeigt sich, ob er sich fortsetzt.

Das Interesse an den Kommunwahlen in Niedersachsen könnte aus Sicht eines Demokratieforschers erneut etwas größer ausfallen als in den Vorjahren. Zu einer möglichen Wahlbeteiligung an diesem Sonntag sagte der Direktor des Instituts für Demo