Wahllokal im Fitness-Keller von Dagmar Müsing in Buchholz

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlurne.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Buchholz in der Nordheide. Laufband, Crosstrainer und Bügelbrett müssen raus. Bei den Kommunal- und Bundestagswahlen wird der Keller von Dagmar Müsing in Buchholz in der Nordheide zum Wahllokal.

Dagmar Müsing ist morgens um acht ihre erste Wählerin - sie muss dafür nur in den Keller hinabsteigen. Seit etwa 20 Jahren - genau weiß die 65-Jährige es selbst nicht mehr, ob 1996 oder 2001 ihr erstes Mal war - richtet sie im Untergeschoss